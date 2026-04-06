Dolomiti Bellunesi pareggio d’oro | Marconi salva la salvezza

Nel match delle Dolomiti Bellunesi contro la Giana Erminio, si è concluso con un risultato di 1-1. La partita si è giocata nel comune di Gorgonzola, con il gol decisivo di Marconi che ha permesso alla squadra di ottenere un punto importante per la salvezza. La gara ha visto entrambe le formazioni impegnate a portare a casa il risultato, con momenti di tensione e occasioni da entrambe le parti.

La Dolomiti Bellunesi ha strappato un prezioso pareggio per 1-1 nello scontro diretto contro la Giana Erminio, disputato nel comune di Gorgonzola. Il risultato permette alla squadra veneta di collezionare il nono pareggio della stagione e di consolidare il percorso verso l'obiettivo salvezza. L'incontro è iniziato con un ritmo serrato che ha i padroni di casa anticipare i tempi. All'ottavo minuto, Daniele Pinto, capitano dei lombardi, ha capitalizzato un filtrante di Previtali concludendo con un . 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Dolomiti Bellunesi, pareggio d’oro: Marconi salva la salvezza Inter U23 ko a Monza: la Dolomiti Bellunesi passa 2-1Allo U-Power Stadium di Monza, l’Inter U23 cade 2-1 contro la Dolomiti Bellunesi nella 33ª giornata del Girone A di Serie C. Il Lecco giganteggia nel nuovo stadio della: spazzata via la Dolomiti BellunesiIl Lecco spadroneggia a Feltre, dove la Dolomiti Bellunesi festeggia il nuovo stadio ma di fatto non scende mai in campo, schiantata... Temi più discussi: Under 15: il blitz in casa Virtus vale la seconda piazza; L'Arzignano batte la Dolomiti Bellunesi e mette il sigillo sulla salvezza; Primavera 4. Dolomiti: dallo 0-3 a un successo di stampo tennistico per chiudere il campionato; Under 19 dolomitica: dallo 0-3 a un successo di stampo tennistico. Giana, solo un pari in casa con la Dolomiti BellunesiGORGONZOLA - Si scrive pareggio, si pronuncia rammarico. La Giana Erminio impatta per 1-1 contro una Dolomiti Bellunesi determinata a ... monzaindiretta.it Giana Erminio-Dolomiti Bellunesi: diretta e risultato in tempo realeDiretta Giana Erminio-Dolomiti Bellunesi di lunedì 6 aprile 2026: formazioni e tabellino. Dove vedere in tv e streaming la partita di Serie C ... calciomagazine.net GIANA E DOLOMITI FANNO TUTTO NEL PRIMO TEMPO Succede tutto nel primo tempo tra Giana e Dolomiti Bellunesi. Una prima frazione giocata a viso aperto da entrambe le squadre si chiude sull'1-1 (reti di Pinto e Marconi) ed è anche il punteggio finale. facebook : Under 16, sfida a Budrione alle Dolomiti Bellunesi. L’Under 14 chiude il campionato contro la Reggiana | Leggi il programma del SG x.com