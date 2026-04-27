Inter Tramontana alza la voce | Attacco mediatico ed arbitrale mai visto prima Negli ultimi due mesi mai un episodio a favore E’ diventata una…

Dopo la partita contro il Torino, il giornalista e tifoso dell’Inter Filippo Tramontana ha espresso forte disappunto riguardo agli arbitraggi, accusandoli di essere contro la sua squadra. Tramontana ha parlato di un “attacco mediatico ed arbitrale mai visto prima” e ha osservato come negli ultimi due mesi non ci siano state decisioni favorevoli all’Inter. La sua presa di posizione si è concentrata sulla percezione di ingiustizie nelle valutazioni degli arbitri.