Inter Tramontana alza la voce | Attacco mediatico ed arbitrale mai visto prima Negli ultimi due mesi mai un episodio a favore E’ diventata una…
Dopo la partita contro il Torino, il giornalista e tifoso dell’Inter Filippo Tramontana ha espresso forte disappunto riguardo agli arbitraggi, accusandoli di essere contro la sua squadra. Tramontana ha parlato di un “attacco mediatico ed arbitrale mai visto prima” e ha osservato come negli ultimi due mesi non ci siano state decisioni favorevoli all’Inter. La sua presa di posizione si è concentrata sulla percezione di ingiustizie nelle valutazioni degli arbitri.
Il giornalista e tifoso dell’Inter, Filippo Tramontana, nel dopo Torino-Inter è tornato ad attaccare gli arbitraggi, reo secondo lui di essere contro la squadra nerazzurra. Di seguito un estratto delle sue parole. “Il pareggio del Torino arriva dall’ennesima invenzione arbitrale ai danni dell’Inter, perchè se succede alle altre squadre, apriti cielo, succede a noi, dobbiamo . L'articolo Inter, Tramontana alza la voce: “Attacco mediatico ed arbitrale mai visto prima. Negli ultimi due mesi mai un episodio a favore. E’ diventata una.” proviene da. Potrebbe interessarti:. Guida AVAR per Inter-Lazio, Tramontana sbotta: “Ma che designazione è? Rocchi spiegaci perchè vuoi attirarti le.🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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