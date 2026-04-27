Durante l'ultima partita, l’attaccante dell’Inter ha preso il ruolo di leader in assenza del capitano. Ha dimostrato di essere il principale punto di riferimento offensivo, contribuendo in modo decisivo alla performance della squadra. La sua presenza in campo ha influenzato l’andamento della gara, evidenziando un momento importante della sua stagione. La sua azione ha attirato l’attenzione di osservatori e tifosi, sottolineando il suo ruolo centrale nel team.

Tanto per replicare a chi gli rimproverava le esultanze sobrie, ha attraversato in orizzontale tutto il campo per raggiungere Federico Dimarco e lustrargli lo scarpino. Negli Anni Novanta, sempre in casa Inter, faceva lo stesso Francesco Moriero con Ronaldo il Fenomeno. Ma qui è il realizzatore, Marcus Thuram, a omaggiare il piede magico capace di produrre l’assist. Tanti assist, anzi: i 17 contabilizzati da Dimarco sono un record assoluto per una sola edizione della Serie A. E gli ultimi due in campionato, contro Cagliari e Torino, erano talmente efficaci da dover essere solo spinti in porta. Thuram lo ha fatto, prima di piede e poi di testa, orientando entrambe le partite.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Inter, super Thuram non si ferma più: senza Lautaro è diventato lui il trascinatore

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