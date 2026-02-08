L’Inter non si ferma e batte 5-0 il Sassuolo al Mapei Stadium. Lautaro e Thuram trovano la via della rete, confermando il momento positivo della squadra di Chivu. I nerazzurri dominano dall’inizio alla fine, lasciando poco spazio agli avversari e consolidando la loro posizione in classifica.

L’Inter di Chivu continua a volare, infilando l’ennesima vittoria su un campo mai semplice come il Mapei Stadium. I nerazzurri partono subito forte contro il Sassuolo di Grosso passando in vantaggio con Bisseck e trovando il raddoppio quando un Dimarco ispirato fornisce l’ennesimo assist per Marcus Thuram. I neroverdi non mollano e riescono a dimezzare lo svantaggio con Thorstvedt ma il Var annulla per fuorigioco. Nella ripresa il Sassuolo prova a riaprire la partita ma in difesa concede troppo ai nerazzurri: ne approfittano prima Lautaro Martinez e poi Akanji di testa sull’angolo di Dimarco. L’espulsione di Matic mette la parola fine alla partita ma c’è anche spazio per la cannonata di Luis Henrique che completa la manita. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - L’Inter non si ferma più e travolge 5-0 il Sassuolo. Segnano Lautaro e Thuram

Approfondimenti su Inter Match

L'Inter batte il Sassuolo 5-0 e si prende tre punti importanti.

Questa domenica alle 18, l’Inter scende in campo a Sassuolo per la partita della giornata 24 di Serie A.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Inter Match

Argomenti discussi: Perché Inter-Torino di Coppa Italia si gioca all’U-Power Stadium di Monza e non a San Siro; Perché l'Inter non ha comprato (quasi) nessuno a gennaio; Coppa Italia. Atalanta in semifinale: Juve battuta 3-0 - L'Atalanta fa tris: 3-0 alla Juve e va in semifinale; Il mercato impossibile dell’Inter: offerte ridicole per non prendere nessuno.

Pagina 1 | Chivu non si tiene: Critica? Non capisco più un ca**o! Inter, mercato bastardoIl tecnico nerazzurro ha fatto il punto sul successo contro la formazione granata che ha aperto le porte della semifinale di Coppa Italia ... tuttosport.com

Triestina-Inter U23, le pagelle: si salvano in pochi nella brutta sconfitta dei nerazzurriL'Inter U23 cade 4-1 contro la Triestina. Prestazione negativa per la seconda squadra nerazzurra, travolta nonostante il vantaggio iniziale firmato da Alexiou. Ecco le pagelle della gara. CALLIGARIS 5 ... msn.com

Totale dominio dell’Inter allo Zini. Segnano Lautaro su angolo e la grande traiettoria di Zielinski, e solo un paio di disattenzioni nel primo tempo e il palo sul finale regalano qualcosa alla Cremonese. Per il resto, in campo c’è solo l’Inter. x.com

Totale dominio dell’Inter allo Zini. Segnano Lautaro su angolo e la grande traiettoria di Zielinski, e solo un paio di disattenzioni nel primo tempo e il palo sul finale regalano qualcosa alla Cremonese. Per il resto, in campo c’è solo l’Inter. Nel secondo tempo il c facebook