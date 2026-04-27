Inter si ferma Calhanoglu | finale di Coppa Italia a forte rischio

Durante le ultime ore, il centrocampista dell’Inter ha subito un infortunio che lo ha costretto a interrompere gli allenamenti. La sua assenza potrebbe influenzare la formazione in vista della finale di Coppa Italia, dato che si tratta di un giocatore chiave nel reparto mediano. La società sta monitorando attentamente le condizioni fisiche del calciatore, ma al momento non sono stati comunicati tempi di recupero ufficiali.

Un problema non di poco conto in vista della finale di Coppa Italia. Si ferma infatti il centrocampista dell’Inter Hakan Calhanoglu. È la stessa società nerazzurra a dare aggiornamenti ufficiale sul proprio sito internet. Si legge nel breve comunicato: “Hakan Calhanoglu si è Classe 1988, dalla ridente terra di Romagna, cresce a piadina e pallone. Laurea breve - anzi brevissima - in Economia, con tesi sul marketing applicato al calcio. Piedi di legno, cuore di stagno: uno stopper degli anni '60 che si ritrova nel dilettantistico mondo pedatorio del duemila. Più cartellini che presenze, al tiki-taka ha sempre preferito il tiki-tackle.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Inter, si ferma Calhanoglu: finale di Coppa Italia a forte rischio Notizie correlate UFFICIALE Inter, Calhanoglu di nuovo ko: a forte rischio per la finale di Coppa ItaliaIl turco è rimasto tutto il tempo in panchina nella gara di ieri col Torino pareggiata 2-2 dalla squadra di Chivu Nuovo infortunio per Hakan... Leggi anche: Calhanoglu si ferma di nuovo: problema al soleo. A rischio la finale di Coppa Italia Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Inter-Como, le pagelle: Calhanoglu, classe da 8,5. Diego Carlos sonnecchia: 5; Inter - Como (3-2) Coppa Italia 2025; Inter, problema a centrocampo: Calhanoglu dà forfait, i tempi di recupero; Inter in finale di Coppa Italia: rimonta da 0-2 a 3-2 contro il Como. Chivu: Lo può fare solo la pazza Inter. Inter, infortunio per Calhanoglu: finale Coppa Italia a rischio, stagione finita?Stagione finita per Hakan Calhanoglu? Il centrocampista dell'Inter ha riportato un infortunio alla gamba sinistra che lo ha costretto a saltare la trasferta di Torino, valida per la 34esima giornata d ... adnkronos.com Inter, si ferma Calhanoglu: è a rischio per la finale contro la LazioBrutta tegola in casa Inter. Hakan Calhanoglu ha riportato un nuovo un infortunio muscolare che potrebbe costringerlo a saltare le ultime partite stagionali. Gli esami a cui si è sottoposto ... lalaziosiamonoi.it Calhanoglu si ferma di nuovo: problema al soleo. A rischio la finale di Coppa Italia Hakan Calhanoglu si ferma di nuovo. Il centrocampista turco, fermatosi per un risentimento muscolare al soleo della gamba sinistra, è a rischio per la finale di Coppa Ital - facebook.com facebook Esclusiva: Calhanoglu potrebbe essere fuori anche dalla finale di Coppa Italia e aver finito la stagione: l’infortunio è più grave del previsto e rischia di tornare per il Mondiale x.com