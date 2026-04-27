inter paura di vincere

Nella giornata che vede scendere in campo l’Inter contro il Torino, la squadra nerazzurra affronta una partita difficile. Nell’ultima mezz’ora, il Torino riesce a riprendere il controllo del gioco e a rallentare le azioni dell’Inter, creando tensione tra i tifosi e gli addetti ai lavori. La partita si svolge in un clima di incertezza, con l’Inter che cerca di mantenere il vantaggio e di consolidare la propria corsa verso il titolo.

Nella domenica dell'Inter c'è anche la partita col Torino, che nell'ultima mezz'ora torna Toro e riesce a rallentare la corsa nerazzurra verso lo scudetto. Se ne parlerà domenica col Parma: basterà vincere per trasformare il verdetto in aritmetica. Forse il caldo o forse la classifica: per un'ora, tutta dell'Inter, pare un'amichevole d'estate, fin lì 5 falli in tutto e zero ammoniti. Pare vacanza anche per Mariani, che torna ad arbitrare l'Inter dopo Napoli (25 ottobre) e il discusso rigore dato a Conte, che causò mille polemiche e due feriti (De Bruyne e Mkhitaryan). Poi però l'Inter esce mentalmente dal campo, il piano inclinato della sfida si ribalta e all'arbitro tocca prendere un'altra volta una decisione che farà discutere, soprattutto di questi tempi con i refoli che escono dal Palazzo di Giustizia milanese.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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FIORENTINA 1-1 INTER, l'INTER ha PAURA di VINCERE

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