Dopo il pareggio contro l'Atalanta, l'Inter si trova a dover affrontare un momento difficile nella corsa allo scudetto. La squadra mostra più rabbia che paura, ma il modo di giocare sembra più orientato a gestire i risultati che a cercare la vittoria. La sfida tra le concorrenti si fa più intensa e che la pressione aumenti in vista delle prossime partite.

La rabbia accumulata in un silenzio assordante per gli episodi arbitrali di ieri sarà l’energia di cui si dovrà nutrire l’Inter per gestire il vantaggio (vedremo quanto grande dopo Lazio-Milan di oggi) che le resta in dote. Non è detto che la rabbia sia la migliore delle compagnie per l’ultimo tratto di strada, di sicuro non lo è la paura che annebbia la mente, frena i muscoli, sgretola le certezze. Anche perché l’inseguitore cresce alimentandosi della tensione altrui e Max Allegri, che continua a fare tabelle di Champions, rifiutandosi ostinatamente di guardare davanti, a questo gioco potrebbe essere piuttosto abile. Nel 1999, il Milan di Zaccheroni era a -7 a sette giornate dalla fine e vinse. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Inter, meglio la rabbia della paura. Sbagliato giocare per gestire e non per vincere

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