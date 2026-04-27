Inter Parma Ciccio Valenti | 3 punti in 4 partite | no psicodrammi tipici da nerazzurri!

In seguito alle ultime quattro partite di campionato, l'Inter ha ottenuto tre punti complessivi. Il commento di Ciccio Valenti, responsabile dell’Inter Parma, ha evidenziato l’assenza di crisi o psicodrammi tipici di alcune stagioni passate. La squadra ha affrontato il periodo senza drammi e senza eccessive tensioni, mantenendo un atteggiamento tranquillo. La situazione attuale si inserisce in un quadro di risultati non lineari per l’Inter.

Calciomercato Inter LIVE: sfuma la suggestione Nico Paz. La Roma fissa il prezzo per Koné Mercato Inter, la Roma fissa il prezzo per Koné: servono ben 45 milioni di euro. Ecco il piano nerazzurro Inter Women, Bartoli suona la carica: «Non è bello stare ferme, importante consolidare il secondo posto. Ecco cosa mi aspetto» Inter Woman, Magull celebra il rinnovo: «Sono felice di poter continuare insieme, mi trovo bene. Futuro? Voglio vincere» Inter Women, l’Under 15 porta a casa il Memorial Gianneschi! In finale battuto il Como 6-1 Settore Giovanile Inter, girone chiuso al primo posto e con una vittoria: ai quarti l’ostico Verona. Le ultime Mercato Inter, Baccin si muove: quattro talenti del Modena nel mirino.🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Inter Parma, Ciccio Valenti: «3 punti in 4 partite: no psicodrammi tipici da nerazzurri!» Notizie correlate Ritorno: sei punti in dieci partite. Il ruolino di marcia dei nerazzurriIl bottino, senza ombra di dubbio, non è di quelli che lasciano aperta la porta a sogni, ambizioni o suggestioni positive. Poker del Torino al Parma. La "cura" D'Aversa funziona: sei punti in tre partiteTorino - Parma 4-1 Marcatori: 3'pt Simeone, 20'pt Pellegrino, 10'st Ilkhan, 11'st Keita (aut), 46'st Zapata Torino (3-4-1-2): Paleari 5; Coco 6,... Aggiornamenti e contenuti dedicati Appello di Ciccio Valenti ai tifosi dell’Inter: A quelli che si stanno disperando chiedo…Il noto conduttore radiofonico ha espresso un invito all'indirizzo del popolo che tifa Inter. L'appello sui social. fcinter1908.it Inter, Akanji: A San Siro col Parma per rimettere le cose a postoIl pensiero del difensore nerazzurro al rientro dalla trasferta di Torino che ha avvicinato il traguardo tricolore per l'Inter ... fcinter1908.it