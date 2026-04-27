Inter Parma Ciccio Valenti | 3 punti in 4 partite | no psicodrammi tipici da nerazzurri!

Da internews24.com 27 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In seguito alle ultime quattro partite di campionato, l'Inter ha ottenuto tre punti complessivi. Il commento di Ciccio Valenti, responsabile dell’Inter Parma, ha evidenziato l’assenza di crisi o psicodrammi tipici di alcune stagioni passate. La squadra ha affrontato il periodo senza drammi e senza eccessive tensioni, mantenendo un atteggiamento tranquillo. La situazione attuale si inserisce in un quadro di risultati non lineari per l’Inter.

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