L’Inter ha conquistato sei punti in dieci partite del campionato, un risultato che difficilmente può essere considerato positivo. I nerazzurri hanno raccolto pochi punti e il loro rendimento finora non ha soddisfatto le aspettative. La squadra si trova in una fase complicata, con un bilancio che evidenzia chiaramente la difficoltà di ottenere risultati convincenti.

Il bottino, senza ombra di dubbio, non è di quelli che lasciano aperta la porta a sogni, ambizioni o suggestioni positive. Perché nelle 10 partite disputate nel girone di ritorno il Pisa ha raccolto appena 6 punti, frutto di una vittoria, tre pareggi e ben sei sconfitte. Però i nerazzurri da gennaio a oggi sono comunque riusciti a coprire la stessa distanza percorsa nella prima metà della stagione contro gli stessi avversari: da agosto alla fine del 2025 gli uomini guidati da Gilardino avevano ottenuto sei pareggi contro Atalanta, Milan, Hellas Verona, Fiorentina, Cagliari e Sassuolo, ai quali avevano affiancato quattro sconfitte.... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ritorno: sei punti in dieci partite. Il ruolino di marcia dei nerazzurri

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