Poker del Torino al Parma La cura D' Aversa funziona | sei punti in tre partite

Il Torino ha battuto il Parma con il punteggio di 4-1 in una partita valida per il campionato di Serie A. I marcatori sono stati Simeone al terzo minuto, Pellegrino al ventesimo, Ilkhan al decimo minuto del secondo tempo e Keita, autore di un autogol all’undicesimo. Zapata ha chiuso la partita con un gol al 46’ del secondo tempo. La formazione granata ha adottato un 3-4-1-2.

Torino - Parma 4-1 Marcatori: 3'pt Simeone, 20'pt Pellegrino, 10'st Ilkhan, 11'st Keita (aut), 46'st Zapata Torino (3-4-1-2): Paleari 5; Coco 6, Ismajli 6.5, Ebosse 6; Pedersen 6, Ilkhan 7 (32'st Prati 6), Gineitis 6.5, Obrador 6; Vlasic 7.5; Simeone 7.5 (32'st Kulenovic 6.5), Adams 7 (16'st Zapata 7). In panchina: Israel, Siviero, Ilic, Maripan, Anjorin, Lazaro, Casadei, Nkounkou, Biraghi, Marianucci, Tameze, Njie. Allenatore: D’Aversa 6.5 Parma (3-5-2): Suzuki 5; Delprato 5.5, Troilo 5.5 (18'st Valenti 6), Circati 5; Cremaschi sv (10'pt Britschgi 5.5, 33'st Ondrejka sv), Ordonez 5.5 (18'st Oristanio 6), Keita 5 (18'st Estevez 5. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Poker del Torino al Parma. La "cura" D'Aversa funziona: sei punti in tre partite Articoli correlati Torino rivoluzione: D’Aversa sostituisce Baroni, sei puntiIl Torino cambia guida: addio a Baroni, arriva D'Aversa Il Torino ha deciso di cambiare guida tecnica in un momento cruciale della stagione. Leggi anche: Serie A: poker del Torino al Parma, in gol anche Zapata Tutti gli aggiornamenti su Poker del Torino al Parma La cura... Temi più discussi: Il Torino cala il poker, Parma al tappeto; Calcio, nell’anticipo della serie A poker del Torino allenato dal pescarese D’Aversa; Serie A, Torino-Parma 4-1: i granata dilagano nella ripresa; Toro show al Grande Torino: poker al Parma e salvezza sempre più vicina. Il Torino cala il poker al Parma e si avvicina alla salvezzaUn poker del Torino al Parma apre la 29esima giornata di Serie A. All’Olimpico i granata sterzano nella ripresa e stendono 4-1 i ducali che vanno ko dopo 5 ... gds.it Video Torino Parma (4-1) | Gol e highlights: poker a tinte granata! (Serie A)Vidoe Torino Parma gol e highlights: tutte le reti e le occasioni migliori del match di Serie A di oggi 13 marzo ... ilsussidiario.net #SerieA, al via la 29ª giornata: poker del #Torino sul #Parma x.com SERIE A Poker del Torino al Parma. La "cura" D'Aversa funziona: sei punti in tre partite https://gazzettadelsud.it/p=2183938 - facebook.com facebook