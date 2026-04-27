Durante una partita importante, l’Inter ha dovuto fare a meno del capitano Lautaro Martínez, affidandosi a Marcus Thuram come nuovo punto di riferimento in campo. La squadra ha mostrato adattabilità e compattezza per affrontare questa assenza, cercando di mantenere stabile il rendimento. La partita si è svolta in un momento cruciale della stagione, con l’Inter che ha cercato di reagire alle difficoltà senza il suo leader ufficiale.

Senza capitan Lautaro, l’ Inter ha dovuto riscoprire le proprie certezze nel momento più delicato e decisivo della stagione. Nel rush finale verso lo Scudetto, accanto alla consueta qualità di Federico Dimarco, si è imposto con crescente autorità un protagonista altrettanto determinante: Marcus Thuram. Talvolta oggetto di critiche per l’incostanza del rendimento, la punta francese ha saputo accendersi nel momento in cui il peso delle responsabilità si è fatto più gravoso, trascinando i nerazzurri con prestazioni di sostanza verso il traguardo. La stagione di Thuram. Contro il Torino è arrivata la 17a marcatura stagionale del Tikus. Un bottino così suddiviso: 12 in Serie A, 2 in Champions League, 2 in Coppa Italia e 1 in Supercoppa, reti fondamentali nel percorso verso l’obiettivo primario dell’Inter.🔗 Leggi su Forzainter.eu

© Forzainter.eu - Inter, Marcus Thuram leader senza capitan Lautaro Martínez

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