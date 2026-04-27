Inter infortunio per Calhanoglu | finale Coppa Italia a rischio stagione finita?

Hakan Calhanoglu dell'Inter si è infortunato alla gamba sinistra e ha dovuto saltare la partita contro la Juventus, valida per la 34ª giornata di Serie A. L'infortunio è stato comunicato dall club, che ha anche fatto sapere che l’entità del problema potrebbe essere più grave del previsto. La sua presenza in vista della finale di Coppa Italia è ora in discussione.

(Adnkronos) – Stagione finita per Hakan Calhanoglu? Il centrocampista dell'Inter ha riportato un infortunio alla gamba sinistra che lo ha costretto a saltare la trasferta di Torino, valida per la 34esima giornata di Serie A, ma che potrebbe essere più serio del previsto. Oggi, lunedì 27 aprile, il giocatore turco è stato sottoposto a esami. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Notizie correlate Infortunio Calhanoglu, problema più grave del previsto: a rischio anche la finale di Coppa Italiadi Stefano CoriInfortunio Calhanoglu che mette in seria apprensione mister Cristian Chivu. Leggi anche: Inter, si ferma Calhanoglu: finale di Coppa Italia a forte rischio Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Inter, problema a centrocampo: Calhanoglu dà forfait, i tempi di recupero; Calhanoglu cuore Inter: dalla valigia in mano a trascinatore. E ora può anche restare; L'Inter ha deciso: Calhanoglu è incedibile, presto il rinnovo; Inter, doppietta e assist per Calhanoglu: Ho avuto fortuna. Inter, infortunio per Calhanoglu: finale Coppa Italia a rischio, stagione finita?Stagione finita per Hakan Calhanoglu? Il centrocampista dell'Inter ha riportato un infortunio alla gamba sinistra che lo ha costretto a saltare la trasferta di Torino, valida per la 34esima giornata d ... adnkronos.com Inter, Calhanoglu ancora infortunato: a forte rischio anche la finale di Coppa ItaliaAltro stop per il centrocampista turco, alle prese con un nuovo problema muscolare. msn.com Calhanoglu si ferma di nuovo: problema al soleo. A rischio la finale di Coppa Italia Hakan Calhanoglu si ferma di nuovo. Il centrocampista turco, fermatosi per un risentimento muscolare al soleo della gamba sinistra, è a rischio per la finale di Coppa Ital - facebook.com facebook Esclusiva: Calhanoglu potrebbe essere fuori anche dalla finale di Coppa Italia e aver finito la stagione: l’infortunio è più grave del previsto e rischia di tornare per il Mondiale x.com