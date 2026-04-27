In relazione alle recenti indiscrezioni sull'inchiesta milanese riguardante le designazioni arbitrali, l'amministratore delegato dell'Inter ha dichiarato che il club si ritiene completamente estraneo alla vicenda. Marotta ha affermato che l'Inter non ha coinvolgimenti nelle presunte irregolarità e ha ribadito la linea di fermezza del club nel respingere le accuse che sono state mosse. La situazione è al centro dell'attenzione nel mondo del calcio, con le parti coinvolte che attendono sviluppi ufficiali.

Inter News 24 Inter e il caso Rocchi, Marotta rivendica la totale estraneità del club e respinge le ombre dell’inchiesta milanese sulle designazioni. L’Inter ha scelto la via della trasparenza e della fermezza per rispondere alle indiscrezioni sull’inchiesta della Procura di Milano che coinvolge il designatore Gianluca Rocchi. Attraverso le parole del presidente Beppe Marotta, intervenuto ai microfoni di Sky prima della sfida contro il Torino, il club ha voluto chiarire la propria posizione in merito alle ipotesi di frode sportiva. La linea di Viale della Liberazione è limpida: la società si dichiara totalmente estranea ai fatti e respinge ogni tipo di coinvolgimento in presunte manovre per ottenere direttori di gara favorevoli.🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Inter e il caso Rocchi: la linea ferma di Marotta contro le accuse

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