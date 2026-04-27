Intelligenza rubata? Le accuse della Casa Bianca alla Cina sull’IA

Recenti accuse provenienti dalla Casa Bianca puntano il dito contro la Cina riguardo all’utilizzo di intelligenza artificiale. La disputa si inserisce in un contesto di crescente competizione tra le due nazioni nel settore tecnologico. Le accuse si concentrano su presunte pratiche di furto di tecnologia e proprietà intellettuale legate allo sviluppo dell’intelligenza artificiale. La situazione si inserisce in un quadro più ampio di tensioni tra le grandi potenze coinvolte in questa corsa tecnologica.

Nella competizione tecnologica tra grandi potenze è naturale che emergano con una certa ciclicità eventi o situazioni che vadano a stressare la tensione tra le parti interessate. In questa categorie rientra anche un memorandum inviato alle agenzie federali dall’Office of Science and Technology Policy (Ostp) della Casa Bianca, in cui la Cina (assieme ad altri attori stranieri) viene accusata di condurre campagne “deliberate e su scala industriale” per estrarre valore dai modelli di AI più avanzati sviluppati negli Stati Uniti. La denuncia si concentra principalmente sul cosiddetto model distillation, una tecnica che consente di replicare...🔗 Leggi su Formiche.net

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