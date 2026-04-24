La Casa Bianca accusa la Cina di copiare l’intelligenza artificiale americana

La Casa Bianca ha dichiarato che alcune entità straniere, con particolare riferimento alla Cina, stanno copiando illegalmente tecnologie di intelligenza artificiale sviluppate negli Stati Uniti. Questa accusa si concentra su pratiche di furto di proprietà intellettuale e trasferimenti non autorizzati di know-how. Nessuna altra informazione sui soggetti coinvolti o sulle azioni legali intraprese è stata resa pubblica.

La Casa Bianca accusa entità straniere, principalmente in Cina, di copiare clandestinamente l’intelligenza artificiale americana. L’accusa è arrivata meno di tre settimane prima del vertice previsto a Pechino il 14 maggio tra il presidente americano Donald Trump e il suo omologo cinese Xi Jinping. La Casa Bianca ha accusato la Cina di condurre campagne “su scala industriale” per copiare clandestinamente i modelli di intelligenza artificiale americani. “Gli Stati Uniti hanno prove che entità straniere, principalmente in Cina, stanno conducendo campagne di distillazione su scala industriale per rubare l’intelligenza artificiale americana”, ha affermato su X Michael Kratsios, consigliere tecnologico della Casa Bianca.🔗 Leggi su Periodicodaily.com © Periodicodaily.com - La Casa Bianca accusa la Cina di copiare l’intelligenza artificiale americana The Sea Mystery by Freeman Wills Crofts | Inspector French Mystery Audiobook Notizie correlate Leggi anche: “Svitati di sinistra”, Casa Bianca contro Anthropic: la guerra dell’intelligenza artificiale adesso è un grande punto interrogativo Leggi anche: Wall Street, Casa Bianca e Fed unite per sfidare l’Intelligenza artificiale Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Casa Bianca accusa la Cina di furto di IA su scala industriale; La Casa Bianca accusa la Cina di furto su scala industriale di tecnologia AI; Ia, Financial Times: la Casa Bianca accusa la Cina di furti su scala industriale; Epstein, il lato oscuro delle riforme alla legge anti-molestie: email e contatti alla Casa Bianca per aiutare gli accusati. George Clooney attacca la Casa Bianca e scatena polemica sui filmClooney accusa Trump di crimini di guerra, dura replica dalla Casa Bianca George Clooney attacca Donald Trump per le sue parole sull’Iran, definendole ... assodigitale.it Epstein, il lato oscuro delle riforme alla legge anti-molestie: email e contatti alla Casa Bianca per «aiutare» gli accusatiDocumenti inediti svelano il sostegno a un accademico sotto accusa e i tentativi di influenzare le regole federali durante l’amministrazione Trump ... corriere.it "Voglio un accordo con l'Iran che duri, non ho fretta". Lo ha detto il presidente americano Donald Trump, rispondendo alla Casa Bianca alla possibile durata del conflitto. "Hanno una nuova leadership, sono come cani e gatti, vediamo", ha aggiunto. : ANS - facebook.com facebook #Iran, la Casa Bianca: nessuna scadenza precisa per risposta di #Teheran x.com