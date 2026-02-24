Il giallo sulle 50 pagine su Trump sparite dagli Epstein file Le accuse di molestie e i sospetti sulla pulizia della Casa Bianca

Le 50 pagine sui documenti di Epstein scomparse sono state eliminate, probabilmente per nascondere dettagli sensibili. Questa mossa solleva dubbi sulla trasparenza e alimenta sospetti di una possibile manipolazione delle informazioni ufficiali. Gli investigatori cercano di capire se questa azione sia stata un tentativo di coprire accuse di molestie o di influenzare l’immagine pubblica. La vicenda mette in discussione la gestione delle carte ufficiali in ambienti di potere.

Il fantasma di Jeffrey Epstein torna a scuotere i palazzi del potere di Washington, e questa volta il sospetto è quello di un colpo di spugna istituzionale per proteggere il Presidente. Secondo un’indagine condotta dall’emittente Npr, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti avrebbe rimosso dal proprio archivio pubblico oltre 50 pagine di documenti sensibili legati al finanziere pedofilo. Il contenuto? Accuse dirette di abusi sessuali su una minorenne che vedrebbero come protagonista proprio Donald Trump. Il mistero delle 50 pagine rimosse. Al centro del caso non ci sono semplici indiscrezioni, ma atti ufficiali: si tratterebbe di verbali di interviste condotte dall’Fbi e appunti dettagliati tratti da conversazioni con una donna che, decenni fa, aveva accusato il tycoon di violenze subite quando non era ancora maggiorenne. 🔗 Leggi su Open.online

Le 12 accuse di stupro a Donald Trump nei file di Epstein resi pubblici stanotteStanotte il Dipartimento di Giustizia ha reso pubblici i file di Epstein, rivelando nuovi dettagli sulle accuse di stupro contro Donald Trump.

Cosa mostravano le foto sparite dagli Epstein files. E i dem minacciano l'impeachmentLe foto desaparecidas dagli Epstein files hanno suscitato molteplici interrogativi.

I legami tra Epstein e Trump | The Essential

Argomenti correlati

Allerta meteo per vento e mareggiate; Kalulu espulso: non c'è fallo su Bastoni, ma arriva il secondo giallo e il Var non può intervenire; Milan, debutta la quarta maglia contro il Parma. FOTO; Michelangelo e il giallo del tesoro ritrovato. Ecco il documento: il lavoro e la ricostruzione degli ultimi anni del maestro.

Il giallo sulle 50 pagine su Trump sparite dagli Epstein file. Le accuse di molestie e i sospetti sulla pulizia della Casa BiancaUn’inchiesta di Npr svela la rimozione di documenti chiave dal database pubblico. Tra le carte rimosse, le testimonianze di una donna che accusa il tycoon di abusi quando era minorenne e i verbali di ... open.online

La Casa Bianca conferma che nessuno statunitense è stato colpito dall'ondata di violenza in Messico e avverte i cartelli di "gravi conseguenze" se attaccheranno cittadini Usa dopo la morte di "El Mencho" x.com

Le minacce della Casa Bianca si scontrano con una struttura degli scambi commerciali che le decisioni politiche faticano a modificare Giancarlo Corò - facebook.com facebook