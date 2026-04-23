Tangenzialina di Bormio il caso arriva in Regione | audizione il 30 aprile

Il caso relativo alla tangenzialina di Bormio sarà discusso in Regione, con un’audizione prevista per il 30 aprile. La questione riguarda la tutela dei prati stabili della Piana dell'Alute, la realizzazione di infrastrutture moderne e lo sviluppo turistico sostenibile. Questi temi sono considerati centrali per definire il futuro dell’area montana e vengono affrontati nelle sedi istituzionali per trovare soluzioni condivise.

La salvaguardia dei prati stabili della Piana dell'Alute, la necessità di infrastrutture moderne e di uno sviluppo turistico sostenibile approdano in sede istituzionale per sciogliere i nodi sul futuro di Bormio, elementi ritenuti fondamentali per il rilancio dell’area montana. Un confronto a più.🔗 Leggi su Sondriotoday.it Notizie correlate Reggio-Ciano: il caso arriva in RegioneDisservizi cronici sulla linea ferroviaria Reggio-Ciano: treni in ritardo o soppressi; autobus sostitutivi poco chiari su tempi e fermate;... Leggi anche: Amianto nella scuola, il caso arriva in Regione