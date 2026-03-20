Il Cologno Football Club ha annunciato che la prossima partita dei suoi Juniores contro il Città di Cinisello si giocherà a porte chiuse, a causa di insulti rivolti dai tifosi durante le ultime gare. La società, guidata dal presidente Giancarlo Patera, ha definito il comportamento inaccettabile e ha fatto un appello ai sostenitori affinché rispettino le regole e il rispetto reciproco.

Dopo il provvedimento disciplinare che ha imposto al Cologno Football Club di disputare la gara contro il Città di Cinisello, categoria Juniores, a porte chiuse, la società guidata dal presidente Giancarlo Patera ha rivolto un appello ai tifosi. "Durante l’ultima partita si sono verificati episodi spiacevoli, che hanno coinvolto un ristretto gruppo di ragazzi presenti sugli spalti, che hanno rivolto frasi offensive e di carattere discriminatorio nei confronti di un giocatore avversario, oltre a ingiurie verso il direttore di gara. Si è trattato di comportamenti inaccettabili che condanniamo con massima fermezza". La società prende le distanze "da qualsiasi forma di violenza, discriminazione o mancanza di rispetto nei confronti di avversari, arbitri e di chiunque faccia parte del mondo dello sport. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Insulti dei tifosi. La società: "Inaccettabile"

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