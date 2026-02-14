Forte dei Marmi furto in profumeria | inseguimento ad alta velocità e indagini sulla proprietaria del veicolo di fuga

Ieri sera, un furto in una profumeria di Forte dei Marmi ha scatenato un inseguimento a tutta velocità tra le vie del centro. Durante la fuga, il ladro ha lasciato tracce evidenti di sé nell’auto abbandonata in via delle Palme, che ora gli investigatori stanno analizzando per rintracciare la proprietaria.

Forte dei Marmi, Inseguimento nel Centro: Caccia al Ladro e Indagini sulla Proprietaria dell’Auto. Un inseguimento ad alta velocità ha scosso ieri sera Forte dei Marmi, innescato da un furto in una profumeria del centro. Un uomo è fuggito a bordo di un’auto dopo aver sottratto merce, dando il via a una rocambolesca fuga che ha visto coinvolte le forze dell’ordine e messo a rischio la sicurezza pubblica. L’auto è stata rintracciata a Marina di Massa e la proprietaria è stata identificata, mentre le indagini sono in corso per chiarire il suo ruolo nell’episodio. Dinamica del Furto e Inseguimento.🔗 Leggi su Ameve.eu

Un uomo ha rubato un profumo in una profumeria di Forte dei Marmi, poi è stato inseguito tra le vie del centro dopo aver strappato la scatola dalla vetrina.

Nella notte tra sabato e domenica, un inseguimento tra forze dell'ordine e un'auto in fuga ha trasformato le strade tra il Riminese e il Cesenate in un palcoscenico da film.

