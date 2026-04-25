A una settimana dall'inizio, Piobbico si prepara ad accogliere la 21ª edizione del Festival musicale InRock, in programma venerdì 1° maggio e sabato 2 maggio. L'evento si svolge nel centro della cittadina e rappresenta uno degli appuntamenti più importanti del panorama musicale delle Marche, attirando pubblico anche da altre regioni. La manifestazione si svolge presso diverse location del paese e prevede numerosi concerti e attività correlate.

Manca una settimana. Venerdì 1° maggio e sabato 2 a Piobbico la 21ª edizione del Festival musicale InRock, ormai uno degli appuntamenti più rilevanti del panorama musicale delle Marche, capace di richiamare pubblico anche da fuori regione. L’evento, a ingresso gratuito, è realizzato con il patrocinio del Comune di Piobbico. Entrambe le giornate si apriranno al mattino con il trekking sui sentieri del Monte Nerone, a cura di Natura Trekking Marche (info: Gianluca 339 3734504). Il 1° maggio è in programma anche il Motoincontro Alessandro Stocchi, organizzato con l’associazione Tripperos e i motoclub Tonino Benelli e Vado Vices di Sant’Angelo in Vado (info: 347 6018923).🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Piobbico si prepara per la grande festa di InRock

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