Dal 10 al 12 aprile 2026, la Lombardia ospiterà numerose iniziative dedicate allo sport, alle tradizioni enogastronomiche e alle manifestazioni civili. Durante il weekend, diverse maratone e eventi sportivi si svolgeranno in varie località della regione, coinvolgendo atleti e appassionati. Contestualmente, si terranno manifestazioni che celebrano le tradizioni locali e momenti di aggregazione pubblica, creando un calendario ricco di appuntamenti per i residenti e i visitatori.

Tra il 10 e il 12 aprile 2026, la Lombardia si trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto dove sport, tradizioni enogastomiche e manifestazioni civili si intrecceranno per celebrare l’arrivo della stagione primaverile. Dalle strade di Milano ai sentieri delle valli bergamasche, fino alle piazze di Brescia e Cremona, il territorio regionale si prepara a ospitare migliaia di visitatori con un programma che spazia dai grandi eventi atletici alla valorizzazione dell’artigianato locale. Il cuore pulsante di Milano: tra maratona urbana e mobilità inclusiva. La metropoli milanese vivrà un weekend dominato dal movimento, con il Milano Running Festival che farà da cornice a una serie di iniziative pensate per diverse fasce di pubblico. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lombardia in festa: maratona e sport accendono il weekend di aprile

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