Allerta meteo sull' Abruzzo nel fine settimana di San Valentino | acquazzoni e vento per tutto il weekend

Il maltempo colpisce l’Abruzzo nel weekend di San Valentino a causa di un'ampia perturbazione in arrivo, che porta piogge intense e venti forti. Il Centro funzionale regionale ha annunciato che le precipitazioni sono previste in tutto il territorio, con raffiche che potrebbero superare i 70 kmh. La situazione ha spinto le autorità a emettere un avviso di allerta meteo, invitando i cittadini a prestare attenzione e a evitare spostamenti non necessari.

Il Centro funzionale d'Abruzzo comunica che è stato emesso dal dipartimento della Protezione Civile Nazionale un aviso di condizioni meteorologiche avverse Allerta meteo sull'Abruzzo nel giorno di San Valentino e per l'intero fine settimana. Il Centro funzionale d'Abruzzo comunica, infatti, che è stato emesso dal dipartimento della Protezione Civile Nazionale un aviso di condizioni meteorologiche avverse. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, forti raffiche di vento e locale attività elettrica. ChietiToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato.🔗 Leggi su Chietitoday.it

Approfondimenti su san valentino

A Roma, dove i monumenti storici si sono già bagnati sotto una pioggia incessante, arriva la tempesta Oriana, che nel fine settimana di San Valentino porterà forti venti e abbondanti piogge su tutta Italia.

Ultime notizie su san valentino

Argomenti discussi: Allerta meteo giovedì 12 febbraio in alcuni settori d'Abruzzo; In arrivo il ciclone di San Valentino sull’Italia, previsto maltempo a oltranza; Maltempo, allerta meteo in sei regioni e forti temporali sulle isole: ecco dove; MALTEMPO, PIOGGIA E NEVE: ALLERTA METEO IN ABRUZZO E ALTRE 8 REGIONI.

Confermata l'allerta meteo in Abruzzo per il fine settimana di San Valentino: piogge e forte vento, le previsioniIl centro funzionale d'Abruzzo ha diramato un'allerta meteo della protezione civile nazionale per sabato 14 febbraio e le successive 18/24 ore per l'Abruzzo e il Pescarese ... ilpescara.it

Allerta meteo giovedì 12 febbraio in alcuni settori d'AbruzzoUn'allerta meteo è stata diramata dalla protezione civile nazionale per la giornata di giovedì 12 febbraio 2026. Per l'intera giornata, comunica il centro funzionale d’Abruzzo, è prevista criticità ... chietitoday.it

