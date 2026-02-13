Allerta meteo sull' Abruzzo nel fine settimana di San Valentino | acquazzoni e vento per tutto il weekend

Il maltempo colpisce l’Abruzzo nel weekend di San Valentino a causa di un'ampia perturbazione in arrivo, che porta piogge intense e venti forti. Il Centro funzionale regionale ha annunciato che le precipitazioni sono previste in tutto il territorio, con raffiche che potrebbero superare i 70 kmh. La situazione ha spinto le autorità a emettere un avviso di allerta meteo, invitando i cittadini a prestare attenzione e a evitare spostamenti non necessari.

Il Centro funzionale d'Abruzzo comunica che è stato emesso dal dipartimento della Protezione Civile Nazionale un aviso di condizioni meteorologiche avverse Allerta meteo sull'Abruzzo nel giorno di San Valentino e per l'intero fine settimana. Il Centro funzionale d'Abruzzo comunica, infatti, che è stato emesso dal dipartimento della Protezione Civile Nazionale un aviso di condizioni meteorologiche avverse. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, forti raffiche di vento e locale attività elettrica. ChietiToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato.🔗 Leggi su Chietitoday.itImmagine generica

