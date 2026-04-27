Un artista britannico ha deciso di intervenire dopo aver ricevuto critiche alle sue sculture, alcune delle quali si sono trasformate in insulti personali. Ha dichiarato che, durante la sua lunga carriera, non si era mai trovato a dover rispondere in modo così diretto alle contestazioni rivolte al suo lavoro. Le discussioni si sono intensificate, coinvolgendo anche commenti offensivi nei suoi confronti.

"Nella mia lunga carriera di scultore non mi è mai capitato di dover prendere posizione di fronte alle critiche rivolte alle mie opere". Sono le parole di Alberto Inglesi l’autore della Lupa che domina la rotatoria di Fontebecci. "Le ho sempre accettate — scrive su Facebook — perché fanno parte del gusto e della sensibilità di ognuno di noi. Tuttavia, a due giorni dall’installazione della scultura “ Cor Magis Tibi Sena Pandit ”, mi vedo costretto, seppur a malincuore, a precisare il senso profondo di questo lavoro. Mi preme sottolineare che, in questa occasione, la mia scultura è stata utilizzata come pretesto per colpire un’amministrazione forse non gradita.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Inglesi difende la sua lupa: "Contestazioni sfociate anche in offese personali"

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