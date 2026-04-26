Ambiguità contestazioni e violenze per il 25 aprile | la libertà si difende insieme

Ieri le piazze italiane sono state animate da manifestazioni che hanno ricordato la giornata della Liberazione, con cittadini che hanno manifestato per la libertà e la democrazia. Durante le cerimonie si sono verificati momenti di tensione, contestazioni e anche episodi di violenza. La commemorazione ha coinvolto diverse città, con partecipanti di varie età che hanno espresso il proprio pensiero attraverso discorsi, canti e cortei.

«Ieri si sono riempite le piazze di tutta Italia in nome della libertà e della democrazia conquistate grazie al sacrificio dei partigiani, delle partigiane e delle forze alleate. Una straordinaria giornata di festa, con migliaia di persone di ogni generazione, dai testimoni dei fatti di allora ai.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Notizie correlate 25 aprile: Meloni denuncia violenze e attacchi ai simboli della libertà?? Cosa sapere Meloni denuncia attacchi a bandiere ucraine e targhe delle Foibe durante il 25 aprile. La sinistra si spacca dopo le violenze a Torino. “Basta ambiguità”, l'ultimatum ad AvsAria pesante a sinistra dopo le violenze andate in scena a Torino negli scorsi giorno.