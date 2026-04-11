Una nuova opera intitolata ‘Cor magis tibi Sena pandit’ è stata presentata come simbolo di accoglienza, raffigurando una lupa creata dall'artista Alberto Inglesi. L'opera, che già nel titolo suggerisce un richiamo alla forte identità, rappresenta un'immagine di apertura e inclusione. La scultura sarà collocata in un luogo pubblico, diventando un punto di riferimento visivo per la comunità.

È un’opera che già nel nome, ‘Cor magis tibi Sena pandit’, lancia un messaggio di forte identità. Così come il soggetto, la Lupa, simbolo della città, rappresentata in una versione più contemporanea: ci sono Senio e Ascanio che aspettano un terzo bambino, che, per l’artista rappresenta "l’altro", rappresenta "indistintamente tutti, un uomo, una donna, un neonato, un vecchio, un ricco, un povero. La Lupa che allatta non due lupacchiotti ma due bambini è già di per sé un simbolo di accoglienza. Oggi di accoglienza c’è tanto bisogno". L’artista è il maestro Alberto Inglesi, che ha deciso di donare alla sua comunità un manufatto prezioso, fatto... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La lupa di Alberto Inglesi sarà icona di accoglienza

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