Infrastrutture critiche nel mirino La cybersicurezza nell’era quantistica

Durante una conferenza stampa, il governo svedese ha annunciato l’attenzione crescente sulla protezione delle infrastrutture critiche, con un focus particolare sulle minacce provenienti dall’evoluzione della tecnologia quantistica. Sono stati presentati aggiornamenti riguardo alle misure di sicurezza adottate per rafforzare la difesa contro possibili attacchi informatici e ai nuovi rischi legati alle capacità emergenti della cybersicurezza. La discussione ha coinvolto rappresentanti di diversi enti pubblici e privati impegnati nel settore.

Nel corso di una recente conferenza stampa del governo svedese, il Ministero della protezione civile ha evidenziato un aumento significativo degli attacchi informatici “distruttivi” contro le infrastrutture critiche nell’ultimo anno, attribuendole in maniera forte e netta rispetto al passato all’attività di gruppi filo-Cremlino. Il Ministro Carl-Oskar Bohlin ha inoltre sottolineato che non si tratta soltanto di un incremento quantitativo, ma anche di un cambiamento qualitativo: i metodi stanno evolvendo da “semplici” operazioni di denial of service a azioni distruttive e mirate, capaci di compromettere direttamente il funzionamento dei sistemi.🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Infrastrutture critiche nel mirino. La cybersicurezza nell’era quantistica Notizie correlate Leggi anche: Cybersicurezza, Aceti (Hwg Sababa): "Cyber resilienza per proteggere infrastrutture critiche" Piano per Hormuz: nel mirino navi, infrastrutture e vertici di TeheranLe tensioni tra Stati Uniti e Iran tornano a salire mentre, sul piano militare e diplomatico, si moltiplicano i segnali di una possibile nuova... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Il settore dell’energia nel mirino del cybercrime; Hacker iraniani attaccano gli USA: quali infrastrutture sono finite nel mirino?; L’Iran punta sulla guerra ibrida: Italia nel mirino degli hacker di Teheran; Calenda: i russi hanno compiuto 4 mila attacchi informatici contro i paesi dell’Ue. Infrastrutture critiche nel mirino. La cybersicurezza nell’era quantisticaNel corso di una recente conferenza stampa del governo svedese, il Ministero della protezione civile ha evidenziato un aumento significativo degli attacchi informatici distruttivi contro le infrastr ... formiche.net Hacker iraniani attaccano gli USA: quali infrastrutture sono finite nel mirino?Allarme negli USA per attacchi hacker legati all'Iran contro infrastrutture critiche, con danni economici e operativi secondo agenzie federali. tech.everyeye.it NATO, il 2025 dell’Alleanza Il rapporto annuale NATO 2025 fotografa un’Alleanza che accelera su difesa, industria, prontezza operativa e sicurezza globale. Dal fianco orientale al Mediterraneo, passando per Ucraina, cyber, droni e infrastrutture critiche, em - facebook.com facebook #Gedda "Cordiale incontro con collega #ArabiaSaudita, Principe Khalid bin Salman bin Abdulaziz @kbsalsaud, a cui ho espresso solidarietà per le sofferenze dei cittadini sauditi e per i danni alle infrastrutture critiche causati dagli attacchi iraniani. Al centro de x.com