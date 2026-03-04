Un rappresentante di Hwg Sababa ha dichiarato che l’obiettivo attuale è sviluppare un ecosistema nazionale dedicato alla cyber resilienza, con l’intento di salvaguardare infrastrutture critiche come quelli dei settori energy, health, finanza e trasporti. La dichiarazione è stata rilasciata a Roma il 4 marzo e si concentra sulla necessità di rafforzare le difese digitali di questi settori fondamentali.

Roma, 4 mar. (Adnkronos) - "Oggi la priorità è creare un ecosistema nazionale della cyber resilienza, mirato a proteggere le infrastrutture critiche, quali i settori energy, health, finanza e trasporti. Stiamo infatti vivendo un contesto geopolitico sempre più teso e instabile, caratterizzato da attacchi ogni giorno più frequenti e sofisticati. Le minacce non colpiscono solo il singolo operatore, ma l'intera supply chain, con effetti sistemici su servizi essenziali e continuità operativa del Paese". Così Alessio Aceti, Chief Executive Officer di Hwg Sababa, partecipando oggi a Roma alla quinta edizione di Cybersec, la conferenza... 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Cybersicurezza, Aceti (Hwg Sababa): "Cyber resilienza per proteggere infrastrutture critiche"

