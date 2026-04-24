Piano per Hormuz | nel mirino navi infrastrutture e vertici di Teheran

Le tensioni tra Stati Uniti e Iran si intensificano, con attenzione rivolta alle attività militari e diplomatiche dei due paesi. Le autorità iraniane sono sotto osservazione per le loro mosse che coinvolgono navi, infrastrutture e vertici di governo. Le manovre militari e le dichiarazioni politiche sembrano indicare una possibile escalation nei rapporti tra i due Stati, mentre le tensioni crescono in vista di sviluppi futuri.