Piano per Hormuz | nel mirino navi infrastrutture e vertici di Teheran
Le tensioni tra Stati Uniti e Iran si intensificano, con attenzione rivolta alle attività militari e diplomatiche dei due paesi. Le autorità iraniane sono sotto osservazione per le loro mosse che coinvolgono navi, infrastrutture e vertici di governo. Le manovre militari e le dichiarazioni politiche sembrano indicare una possibile escalation nei rapporti tra i due Stati, mentre le tensioni crescono in vista di sviluppi futuri.
Le tensioni tra Stati Unit i e Iran tornano a salire mentre, sul piano militare e diplomatico, si moltiplicano i segnali di una possibile nuova escalation. Secondo quanto riferito dalla CNN in un servizio trasmesso nella notte, il Pentagono starebbe lavorando a una serie di piani operativi da attivare nel caso di una ripresa dei combattimenti con Teheran. Il fulcro della strategia americana riguarda lo Stretto di Hormuz, snodo cruciale per il traffico energetico globale. L’obiettivo dichiarato è ridurre la capacità iraniana di bloccare il passaggio delle navi, intervenendo su quelli che vengono definiti “obiettivi dinamici”: motovedette veloci e unità navali impiegate per la posa di mine, ritenute gli strumenti principali con cui l’ Iran può paralizzare il traffico marittimo.🔗 Leggi su Panorama.it
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