Igor Tudor del Tottenham punta a Xavi Simons

L’allenatore ad interim del Tottenham, Igor Tudor, ha spiegato perché non ha schierato Xavi Simons. Durante una conferenza stampa, Tudor ha fatto riferimento a Micky van de Ven, Xavi Simons e a sé stesso, senza entrare nel dettaglio delle motivazioni. La sua scelta ha attirato l’attenzione, ma Tudor ha mantenuto un tono diretto e senza commenti aggiuntivi.

Abbiamo tradotto per voi questo articolo: Micky van de Ven, Xavi Simons e Igor Tudor (foto di Justin SetterfieldGetty Images) L’allenatore ad interim del Tottenham, Igor Tudor, ha rivolto una sottile frecciata a Xavi Simons mentre cercava di spiegare perché non lo ha titolare. SCARICA L’APP UFFICIALE CAUGHTOFFSIDE PER TUTTI GLI ULTIMI AGGIORNAMENTI – DIRETTAMENTE SUL TUO TELEFONO! SU MELA & GOOGLEGIOCA Il nazionale olandese sembrava un acquisto entusiasmante quando è arrivato agli Spurs dall’RB Leipzig la scorsa estate, ma ha avuto una prima stagione piuttosto deludente in Premier League. Finora Simons ha segnato solo due gol e cinque assist per il Tottenham, quindi forse non sorprende troppo che non gli sia più garantito un posto da titolare. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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