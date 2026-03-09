Xavi Simons potrebbe lasciare il Tottenham Hotspur se la squadra dovesse retrocedere, secondo quanto si apprende. La possibilità di un addio è legata alla situazione in classifica e ai timori di retrocessione che coinvolgono il club. La decisione dipende dai risultati futuri e dalla posizione raggiunta in campionato, senza ulteriori dettagli su negoziati o accordi.

"> La situazione di Xavi Simons al Tottenham Hotspur. Xavi Simons, giovane talento del calcio olandese, potrebbe lasciare il Tottenham Hotspur dopo solo un anno dal suo arrivo. Questa notizia, riportata dal giornalista Nicolo Schira, getta un’ulteriore ombra su una stagione già difficile per il club londinese. Con prestazioni altalenanti e una classifica che non soddisfa le aspettative, la dirigenza e i tifosi si interrogano sul futuro di molti dei loro giocatori chiave. Incertezze sul futuro del nostro talento. La questione che si pone ora è se Simons possa effettivamente trovare un nuovo club o se il Tottenham confiderà nella sua crescita futura. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Xavi Simons potrebbe lasciare il Tottenham se i timori di retrocessione si avverano.

