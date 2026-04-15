Italia e ripescaggio ai Mondiali Iran spegne le speranze? Il ct | Ci saremo

L'Italia sta cercando di ottenere un ripescaggio per i prossimi Mondiali di calcio, ma l'Iran ha dichiarato che sarà presente alla fase finale. Il commissario tecnico della nazionale italiana ha affermato che la squadra ci sarà, mentre l'Iran ha confermato la propria partecipazione. La situazione tiene alta l’attenzione degli appassionati, con le decisioni ufficiali ancora da formalizzare e le varie voci che circolano sul possibile esito.

(Adnkronos) – L'Iran spegne le speranze di ripescaggio dell'Italia per i prossimi Mondiali? Dopo la sconfitta nella finale degli spareggi europei contro la Bosnia, la Nazionale era pronta a giocarsi la carta ripescaggio, puntando proprio sul forfait della Nazionale iraniana, la cui partecipazione era considerata sempre più in bilico a causa della guerra con gli. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Notizie correlate Ripescaggio mondiali, quante sono le speranze dell’Italia e cosa dice il regolamentoIl tema del ripescaggio mondiali torna con forza dopo l’eliminazione dell’Italia, che ha chiuso sul campo ogni possibilità di qualificazione. Italia, niente ripescaggio per i Mondiali. L’Iran ci sarà, e le chance erano comunque prossime allo zeroI playoff mondiali si confermano stregati per la Nazionale italiana di calcio, che esce nuovamente di scena agli spareggi fallendo per la terza... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Italia e ripescaggio ai Mondiali, Fifa pensa a 'super playoff': come funziona e chi partecipa; Italia ripescata ai Mondiali al posto dell'Iran? L'ipotesi del super playoff, il precedente e le nostre possibilità (poche); Ripescaggio Italia Mondiali 2026, quali possibilità e quando si decide; L'Italia ripescata ai Mondiali 2026? Il caso Iran e cosa dice la FIFA. Alberto Rimedio risponde sul ripescaggio dell’Italia ai Mondiali 2026: spiega il regolamentoIl telecronista delle partite dell'Italia Alberto Rimedio spiega chiaramente come funziona il ripescaggio ai Mondiali di calcio 2026 ... fanpage.it Italia e ripescaggio ai Mondiali, Iran spegne le speranze? Il ct: Ci saremoL'Iran spegne le speranze di ripescaggio dell'Italia per i prossimi Mondiali? Dopo la sconfitta nella finale degli spareggi europei contro la Bosnia, la Nazionale era pronta a giocarsi la carta ... adnkronos.com A Dazn, in Italia e Spagna, regalano sempre soddisfazioni facebook #Bertolucci profetico sull'Italia ai Mondiali: il commento nella finale di #Wimbledon del 2001 è un terribile presagio x.com