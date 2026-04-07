Dusan Vlahovic ha accusato un problema durante il riscaldamento prima della partita e oggi verranno effettuati gli esami medici per valutare le sue condizioni. La Juventus, reduce da una vittoria importante, si trova a dover gestire questa incertezza sulla possibile presenza dell’attaccante nella prossima sfida contro l’Atalanta. La squadra e i suoi tifosi attendono notizie ufficiali dopo le analisi cliniche previste in giornata.

Bastoni Inter, San Siro lo coccola e lui risponde: il Barcellona può aspettare! Milan, i conti in attacco non tornano! Dentro al flop di Nkunku, Fullkrug e non solo: anche il mercato è sotto analisi Mercato Roma, congelati due rinnovi e anche Gasperini finisce sotto esame: i Friedkin non sono soddisfatti! Alisson Santos Napoli, avanti tutta verso il riscatto: il club ha già informato gli agenti che. Calciomercato Juve, Darwin Nunez è l’ultima idea per l’attacco: partiti i primi sondaggi! Conte ct dell’Italia? De Laurentiis risponde: «Se mi chiedesse di liberarlo direi di sì, ma essendo un uomo intelligente. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Infortunio Vlahovic, Juve in apprensione dopo il problema nel riscaldamento: oggi gli esami! Cosa filtra

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Infortunio di Dusan Vlahovic: analisi ed approfondimento medico

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