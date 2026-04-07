Infortunio Perin | problema al polpaccio per il portiere riscontrato in Juve Genoa Oggi gli esami | gli aggiornamenti

Durante la partita tra Juventus e Genoa, il portiere ha accusato un problema muscolare al polpaccio nel corso del primo tempo. Dopo l’incidente, sono stati effettuati degli esami per valutare la condizione. Gli aggiornamenti ufficiali sulla situazione arriveranno nelle prossime ore. La squadra aveva mostrato preoccupazione per l’entità dell’infortunio subito dal giocatore.

di Luca Fioretti Infortunio Perin, grandissima apprensione per il problema muscolare al polpaccio riscontrato nel primo tempo della gara col Genoa. La recente partita disputata sul prato dello Stadium contro il Genoa ha lasciato strascichi estremamente preoccupanti per i prossimi impegni sportivi della Juve. Il gruppo bianconero ha affrontato l’inaspettato stop fisico di Mattia Perin: il portiere ha accusato un fastidioso problema muscolare al polpaccio nel corso del primo tempo, costringendo l’intero staff tecnico al cambio forzato. Questo imprevisto infortunistico genera grandissima apprensione, oscurando in parte la legittima gioia per il meritato successo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Infortunio Perin: problema al polpaccio per il portiere riscontrato in Juve Genoa. Oggi gli esami: gli aggiornamenti Leggi anche: Doppio infortunio per la Juve: problemi al polpaccio per Perin e Vlahovic Inter, infortunio per Mkhitaryan: problema muscolare, attesa per gli esamiLa partita di sabato pomeriggio con l’Atalanta non ha lasciato in eredità all’Inter soltanto un pareggio avvelenato e la rabbia per gli errori... Temi più discussi: Doppio infortunio per la Juve: problemi al polpaccio per Perin e Vlahovic; Perin, infortunio al polpaccio durante Juve-Genoa: le news; Perin Ko, la Juventus cambia portiere al 45': dentro Di Gregorio dopo quasi 2 mesi; Perché il cambio Perin-Di Gregorio all'intervallo di Juventus-Genoa: infortunio per l'ex genoano. Perin, infortunio al polpaccio durante Juve-Genoa: le newsQualche problema per Mattia Perin nel corso di Juventus-Genoa. Il portiere bianconero è uscito all'intervallo (e al suo posto è entrato Michele Di Gregorio) pare per un fastidio al polpaccio. Nelle ... sport.sky.it Juventus, doppio allarme infortuni: Perin e Vlahovic ko. Spalletti preoccupatoJuventus, doppio allarme infortuni: Perin e Vlahovic ko. Spalletti preoccupato La vittoria contro il Genoa rilancia la Juventus nella corsa Champions, ma lascia in eredità due ... tuttojuve.com Infortunio per #Perin Cosa filtra sul portiere - facebook.com facebook Vince e convince la #Juventus, battuto il #Genoa per 2-0 grazie alle reti di Bremer e Mckennie. Juve a -1 dalla zona Champions. Da segnalare un calcio di rigore parato da Di Gregorio (entrato nel 2° tempo per l'infortunio di Perin) ai danni di x.com