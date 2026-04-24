Infortunio Bernasconi | tegola per l’Atalanta dopo la Coppa Italia Le sue condizioni e quanto dovrà rimanere fuori
L’infortunio di Bernasconi rappresenta un colpo per l’Atalanta subito dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia ai calci di rigore. Le sue condizioni sono state comunicate dall club, che ha precisato quanto tempo dovrà restare lontano dai campi. La notizia si aggiunge alle difficoltà fisiche e psicologiche che i giocatori stanno affrontando dopo l’esito della competizione. Nessun dettaglio specifico sui tempi di recupero è stato ancora diffuso.
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