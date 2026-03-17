Infortunio Skorupski tegola per il Bologna | c’è lesione per il portiere! Le sue condizioni e quanto dovrà rimanere fuori

Il portiere del Bologna ha subito un infortunio durante l’allenamento e si è riscontrata una lesione. Le sue condizioni richiedono un periodo di recupero e resterà fuori dal campo per diverse settimane. La squadra dovrà affrontare le prossime partite senza il suo numero uno. L’ufficialità è stata comunicata dai medici della società.

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