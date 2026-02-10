Scott McTominay rischia di saltare anche la partita con la Roma. L’infortunio subito durante la gara contro il Genoa si rivela più serio del previsto. Le sue condizioni preoccupano e non è ancora certo se potrà scendere in campo tra pochi giorni. I medici stanno valutando l’entità del problema, ma per ora nessuna certezza.

Il problema accusato da Scott McTominay durante la gara contro il Genoa sembra più grave del previsto. Conte, che lo terrà a riposo per il match di Coppa Italia con il Como, sta pensando di non rischiare lo scozzese anche per il match di campionato di domenica, quando il Napoli affronterà al Maradona la Roma di Gasperini. “Il Napoli arriva a questa gara come le bende e la solita caterva di dubbi: nel pomeriggio di ieri, però, Conte uno se l’è tolto e ha deciso di non rischiare McTominay. Stavolta l’infiammazione è più grave delle altre volte e i medici sono stati chiari: non bisogna giocare con il fuoco. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Infortunio più grave del previsto, McTominay a rischio anche per il match con la Roma

