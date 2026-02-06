Yildiz potrebbe tornare in campo contro la Lazio. Il turco sta recuperando dall’infortunio di Parma e le sue condizioni migliorano. Se il test odierno andrà bene, potrebbe essere titolare domenica sera all’Allianz Stadium. La sua presenza potrebbe fare la differenza nella partita.

Yildiz titolare contro la Lazio? La condizione del turco è in crescita e potrebbe partire dall’inizio domenica sera all’Allianz Stadium. Yildiz è rimasto fuori dagli undici titolari che sono scesi in campo in Atalanta-Juventus, una decisione figlia della massima prudenza adottata da Luciano Spalletti dopo i segnali d’allarme fisici arrivati nell’ultimo turno di Serie A. La scelta di non rischiare il gioiello turco ha generato diverse discussioni durante il match. Sebbene la sua assenza dal primo minuto fosse scontata, non era scontato che Yildiz sarebbe rimasto in panchina per tutti i 90 minuti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Yildiz titolare contro la Lazio? Il turco sta recuperando dall'infortunio di Parma. Le ultime sulle sue condizioni e cosa filtra dalla Continassa

La Juventus pensa di schierare Yildiz dall’inizio contro la Lazio domenica sera all’Allianz Stadium.

Aggiornamenti sulle condizioni di Conceicao, recentemente infortunato durante l’attuale stagione della Juventus.

