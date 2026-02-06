Yildiz titolare contro la Lazio? Il turco sta recuperando dall’infortunio di Parma Le ultime sulle sue condizioni

La Juventus pensa di schierare Yildiz dall’inizio contro la Lazio domenica sera all’Allianz Stadium. Il turco sta recuperando dall’infortunio subito a Parma e le sue condizioni migliorano giorno dopo giorno. La sua presenza in campo è ancora in forse, ma i tifosi sperano di vederlo titolare.

Yildiz titolare contro la Lazio? La condizione del turco è in crescita e potrebbe partire dall’inizio domenica sera all’Allianz Stadium. Yildiz è rimasto fuori dagli undici titolari che sono scesi in campo in Atalanta-Juventus, una decisione figlia della massima prudenza adottata da Luciano Spalletti dopo i segnali d’allarme fisici arrivati nell’ultimo turno di Serie A. La scelta di non rischiare il gioiello turco ha generato diverse discussioni durante il match. Sebbene la sua assenza dal primo minuto fosse scontata, non era scontato che Yildiz sarebbe rimasto in panchina per tutti i 90 minuti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

