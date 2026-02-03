Inail | nel 2025 infortuni sul lavoro +1,4% e 1.093 casi mortali

Nel 2025, gli infortuni sul lavoro sono aumentati dello 1,4%, con 1.093 casi mortali registrati. Le denunce di infortunio, comprese anche quelle degli studenti, sono state circa 597, secondo i dati ufficiali dell’Inail. Un incremento che preoccupa, anche perché i numeri di quest’anno sembrano confermare una tendenza in crescita.

Roma, 3 feb. (askanews) – Le denunce di infortunio presentate nel 2025 all'Inail, comprese quelle relative a studenti, sono state 597.710, in aumento dell'1,4% rispetto alle 589.571 dell'anno precedente. I casi mortali denunciati sono stati 1.093 contro i 1.090 del periodo gennaio-dicembre 2024 (+0,3%). Le denunce di malattia professionale lo scorso anno sono state 98.463, circa 10mila in più rispetto allo stesso periodo del 2024 (+11,3%). L'Inail sottolinea che in occasione della presentazione della relazione annuale saranno disponibili dati più consolidati rispetto a quelli diffusi con le rilevazioni mensili, corredati anche dall'informazione sugli esiti della definizione amministrativa (riconosciuti, negativi e in istruttoria).

