Inail | nel 2025 infortuni sul lavoro +1,4% e 1.093 casi mortali

Nel 2025, gli infortuni sul lavoro sono aumentati dello 1,4%, con 1.093 casi mortali registrati. Le denunce di infortunio, comprese anche quelle degli studenti, sono state circa 597, secondo i dati ufficiali dell’Inail. Un incremento che preoccupa, anche perché i numeri di quest’anno sembrano confermare una tendenza in crescita.

Roma, 3 feb. (askanews) – Le denunce di infortunio presentate nel 2025 all’Inail, comprese quelle relative a studenti, sono state 597.710, in aumento dell’1,4% rispetto alle 589.571 dell’anno precedente. I casi mortali denunciati sono stati 1.093 contro i 1.090 del periodo gennaio-dicembre 2024 (+0,3%). Le denunce di malattia professionale lo scorso anno sono state 98.463, circa 10mila in più rispetto allo stesso periodo del 2024 (+11,3%). L’Inail sottolinea che in occasione della presentazione della relazione annuale saranno disponibili dati più consolidati rispetto a quelli diffusi con le rilevazioni mensili, corredati anche dall’informazione sugli esiti della definizione amministrativa (riconosciuti, negativi e in istruttoria).🔗 Leggi su Ildenaro.it

Approfondimenti su Inail Infortuni

Nel 2025 l’Inail ha registrato un aumento degli infortuni nelle scuole, con circa 80.

Il report sull’andamento degli infortuni sul lavoro nella provincia di Venezia del 2024 evidenzia un quadro complesso: mentre i casi mortali diminuiscono, aumentano i rischi per giovani, anziani e stranieri.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Inail Infortuni

Argomenti discussi: INAIL: accordo con il CNEL – nelle comunicazioni di infortunio va inserito il codice alfanumerico attribuito ai Ccnl; Accordo Inail Cnel: come cambiano le denunce di infortunio; Cantieri più sicuri, davvero: trasformare i quasi incidenti in prevenzione che funziona; Assegno di incollocabilità INAIL, aumenta il limite di età nel 2026: a chi spetta.

Inail: nel 2025 infortuni sul lavoro +1,4% e 1.093 casi mortaliRoma, 3 feb. (askanews) – Le denunce di infortunio presentate nel 2025 all’Inail, comprese quelle relative a studenti, sono state 597.710, in aumento dell’1,4% rispetto alle 589.571 dell’anno preceden ... ildenaro.it

Incidenti sul lavoro, 792 morti nel 2025: i dati Inail. Tra gli studenti quasi 2mila infortuni durante l’alternanzaIl 2025 è stato un altro anno durante il quale in Italia si è continuato a morire sul lavoro. Come sempre accaduto pre e post pandemia, quasi 800 persone hanno perso la vita mentre svolgevano le loro ... ilfattoquotidiano.it

1,2 lavoratori ogni mille denunciano un infortunio sul lavoro. Nei primi nove mesi dell’anno l’INAIL ha registrato una sostanziale stabilità (-0,2%) nel numero di infortuni denunciati sul posto di lavoro. Complessivamente, ogni centomila occupati, si verificano 1. - facebook.com facebook

Il 29/1 all’Università di Catania si tiene un seminario su prevenzione degli infortuni domestici, sicurezza alimentare, zoonosi e tutele. L’evento è promosso da #Inail e Università a sostegno della campagna Inail contro gli infortuni domestici. urly.it/31dmaw x.com