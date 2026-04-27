Infortuni sul lavoro 101 morti in 5 anni | sette vittime su 10 per incidente stradale
Negli ultimi cinque anni si sono verificati 101 decessi a causa di infortuni sul lavoro, con una media di circa venti incidenti mortali all’anno. Il 70% delle vittime ha perso la vita in incidenti stradali, spesso durante gli spostamenti prima o dopo il turno di lavoro. Martedì 28 aprile si celebra la Giornata mondiale per la sicurezza, mentre in Bergamasca i feriti sono leggermente diminuiti, con una riduzione del 2% rispetto al passato.
IL BILANCIO. Martedì 28 aprile la Giornata mondiale per la sicurezza. In Bergamasca feriti in lieve flessione (-2%) ma i casi più tragici restano costanti, una ventina all’anno, spesso lungo il tragitto prima o dopo il turno. Si esce di casa per andare al lavoro e non si fa più ritorno. Nella durezza di quest’immagine c’è l’aspetto più tragico di una sfida quotidiana, stretta attorno alle storie finite al centro della cronaca e riassunte dai numeri: negli ultimi cinque anni, tra il 2021 e il 2025, in Bergamasca sono state presentate all’Inail 101 denunce per infortunio sul lavoro con esito mortale, una media di una ventina all’anno. È un trend che sembra inscalfibile, un’emergenza continua scandita con drammatica regolarità.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
Notizie correlate
Leggi anche: Morti e infortuni sul lavoro 2026, decessi in calo del 43,3% con 34 vittime totali: Liguria e Sicilia in zona rossa, otto regioni tra cui Sardegna e Calabria a rischio zero
I due operai morti nell'incidente sul lavoro, la moglie di una delle vittime: "Mio marito non era in nero"Il recupero dello smartphone di una delle vittime e la moglie di uno dei due operai morti che sostiene che il marito lavorasse regolarmente.
Una raccolta di contenuti
Infortuni sul lavoro, 101 morti in 5 anni: sette vittime su 10 per incidente stradaleMartedì 28 aprile la Giornata mondiale per la sicurezza. In Bergamasca feriti in lieve flessione (-2%) ma i casi più tragici restano costanti, una ventina all’anno, spesso lungo il tragitto prima o do ... ecodibergamo.it
Infortuni in itinere in Italia: l’analisi dei Consulenti del lavoroNel focus L’incidentalità in itinere – Dati e tendenze la Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro analizza l’evoluzione degli infortuni ... ipsoa.it