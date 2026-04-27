Infortuni sul lavoro 101 morti in 5 anni | sette vittime su 10 per incidente stradale

Negli ultimi cinque anni si sono verificati 101 decessi a causa di infortuni sul lavoro, con una media di circa venti incidenti mortali all’anno. Il 70% delle vittime ha perso la vita in incidenti stradali, spesso durante gli spostamenti prima o dopo il turno di lavoro. Martedì 28 aprile si celebra la Giornata mondiale per la sicurezza, mentre in Bergamasca i feriti sono leggermente diminuiti, con una riduzione del 2% rispetto al passato.