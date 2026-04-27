Infortuni il giuslavorista | ‘Modello 231 efficace per mappare zona grigia di appalti e subappalti

Un esperto di diritto del lavoro ha affermato che l'aumento di appalti e subappalti ha portato a una situazione complessa, in cui la responsabilità si distribuisce lungo tutta la catena. In caso di incidenti sul lavoro, le indagini della Procura possono arrivare fino al committente principale. Per affrontare questa problematica, si sostiene che il modello 231 rappresenti uno strumento utile per identificare e gestire le aree più rischiose in queste situazioni.

(Adnkronos) – "La moltiplicazione di appalti e subappalti crea una zona grigia pericolosa: la responsabilità si diluisce lungo la catena, ma in caso di infortunio la Procura risale fino al committente. Il T.U. 812008 impone obblighi di coordinamento e cooperazione che spesso restano sulla carta. Le nuove modalità di lavoro – smart working, piattaforme digitali,. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Ministero Lavoro: “Ecco Sviluppo Lavoro Italia agenzia per attuazione politiche attive”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Notizie correlate Leggi anche: Appalti, subappalti e responsabilità solidale, un modello unico: la proposta dell’Accademia Italiana Qualità della Vita La zona grigia: "Se il crimine si organizza l’autorità è più permeabile"Roma, 24 febbraio 2026 – “Quando nasci e vivi per molto tempo in certi quartieri devi prendere una decisione o di qua o di là della barricata.