Appalti subappalti e responsabilità solidale un modello unico | la proposta dell’Accademia Italiana Qualità della Vita

L’Accademia Italiana Qualità della Vita propone un modello nuovo per gli appalti, pubblici e privati. La proposta mira a chiarire meglio le responsabilità lungo tutta la catena di fornitura, eliminando le zone d’ombra dove spesso si nascondono guadagni e responsabilità non chiare. La questione è chiara: i subappalti non devono diventare un modo per scaricare le colpe su pochi, ma bisogna garantire regole e trasparenza per tutti.

di Domenico Esposito * Negli appalti, pubblici e privati, la catena di fornitura non può diventare un’area grigia dove i profitti restano “in alto” e le responsabilità ricadono solo sugli ultimi anelli. È da questa constatazione che nasce la proposta dell’Accademia Italiana Qualità della Vita: un modello operativo unico su appalti, subappalti e responsabilità solidale, pensato per rendere verificabile la coerenza tra profitto, tutela del lavoro e diritti dei consumatori. L’Accademia Italiana Qualità della Vita richiama un punto centrale: se un soggetto opera “sotto un marchio”, quel marchio non può cavarsela con il “non sapevamo”.🔗 Leggi su Ildenaro.it

