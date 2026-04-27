In Lombardia boom di infermieri da Tunisia India e Paraguay
Negli ultimi mesi, la Lombardia ha visto un aumento significativo di infermieri provenienti da Tunisia, India e Paraguay che si trasferiscono nella regione. La regione si conferma come principale destinazione per il personale sanitario straniero che sceglie di lavorare in Italia. Dati recenti indicano un incremento delle pratiche di assunzione di professionisti provenienti da questi paesi, contribuendo a coprire le carenze nel settore sanitario locale.
La Lombardia è diventata il principale hub di destinazione per il personale sanitario che decide di trasferirsi in Italia. Secondo i dati raccolti negli ultimi tre anni da International Recruitment, divisione di Openjobmetis spa, il 50 per cento delle attivazioni nazionali di medici e infermieri.🔗 Leggi su Milanotoday.it
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