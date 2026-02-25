Migranti calo degli arrivi stabilizzato | efficaci le intercettazioni al largo della Tunisia

A Milano è stato presentato il nuovo Rapporto sulle migrazioni della Fondazione Ismu Ets, secondo il quale gli ingressi in Italia di soggetti stranieri irregolari sono in contrazione. Dopo il boom di arrivi del 2023, quando 158mila migranti toccarono le coste italiane, e il crollo del 2024 quando furono 66mila arrivi, con un calo del 57,9 per cento sull'anno precedente, anche nel 2025 il dato si è mantenuto stabile con 66mila sbarcati e una contrazione minima dello 0,5 per cento. L’analisi dei flussi ha permesso a Ismu Ets di stabilire che la contrazione nei numeri degli sbarchi è strettamente connessa all'intensificazione delle attività di intercettazione in mare, che tra il 1 gennaio 2023 e il 31 luglio 2025 hanno riguardato complessivamente circa 236mila persone. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

