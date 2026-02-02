Tommaso Ciampa torna a calcare il ring delle indy. La AAW Wrestling ha confermato che sarà presente all’evento AAW EPIC per il suo 22° anniversario, che si terrà il 20 marzo 2026 a Berwyn, Illinois. È la prima volta dopo il suo periodo in AEW, e il pubblico locale attende con ansia di vederlo di nuovo all’opera.

Tommaso Ciampa non è solo All Elite: il suo ritorno passa anche dal circuito indipendente. La AAW Wrestling ha annunciato ufficialmente che Ciampa sarà presente a AAW EPIC: The 22 Year Anniversary Event, in programma il 20 marzo 2026 nello storico Berwyn Eagles Club di Berwyn, Illinois. In passato Ciampa ha già lottato per la AAW, prendendo parte anche a un match molto discusso contro Pentagon Jr. valido per l’ AAW World Heavyweight Championship, rimasto nella memoria dei fan della promotion. ***BREAKING*** AAW Pro Wrestling presents EPIC: The 22 Year Anniversary Event on March 20th at the Berwyn Eagles Club in Berwyn, IL. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - AEW: Tommaso Ciampa torna nelle indy, nuovo match annunciato

Approfondimenti su Tommaso Ciampa

Tommaso Ciampa debutta subito da campione TNT.

Alla fine è successo quello che molti avevano pronosticato: Tommaso Ciampa ha lasciato la WWE e si è unito all’AEW.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Tommaso Ciampa

Argomenti discussi: Tommaso Ciampa is All Elite, l'ex WWE ha debuttato a AEW Dynamite; AEW: Tommaso Ciampa subito campione TNT, battuto Briscoe in un match pazzesco; Tommaso Ciampa firma con la AEW, le sue prime parole; Tommaso Ciampa spiega perché ha lasciato la WWE per la AEW.

AEW: Tommaso Ciampa is All Elite! Lo Psycho Killer debutterà sul ring in un match titolatoAlla fine è successo quello che quasi tutti si aspettavano dopo l'addio di Tommaso Ciampa alla WWE. Lo Psycho Killer è approdato in AEW questa notte in un debutto che però è arrivato a sorpresa, sia c ... zonawrestling.net

Le prime parole di Tommaso Ciampa dopo il debutto in AEWTommaso Ciampa è All Elite e punta dritto all’oro. In un’esclusiva digitale rilasciata dopo il suo sorprendente debutto durante AEW Dynamite questa notte, Ciampa si è finalmente rivolto al mondo del ... spaziowrestling.it

Tommaso Ciampa conquista o TNT Championship x.com

Tommaso Ciampa conquista subito il titolo TNT al primo match in assoluto in AEW. E che match! - facebook.com facebook