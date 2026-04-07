Dai banchi ai superyacht | la nautica in cattedra

La nautica ha radici che affondano nelle chiacchierate informali e negli incontri tra appassionati, piuttosto che in lezioni formali o corsi strutturati. Le idee e i progetti prendono forma spesso davanti a un caffè, tra amici o conoscenti, dove le conversazioni si trasformano in iniziative concrete. Da questi scambi spontanei sono nate le prime imbarcazioni e, successivamente, i superyacht di lusso.

Non nasce in aula. Nasce davanti a un caffè, tra amici, da una conversazione che diventa intuizione e poi progetto. E nei giorni scorsi, nella sala ipogea della Mediateca Montanari di Fano, quella intuizione ha preso forma pubblica, con una parola chiave che torna più volte: connessione. Tra scuola e lavoro, tra ragazzi e imprese, tra territorio e futuro. Si chiama "Eccellenza nautica marchigiana: faro per coltivare il talento, costruire il futuro" ed è molto più di un nuovo corso del Polo 3. È un tentativo concreto di accorciare la distanza — spesso enorme — tra ciò che si studia e ciò che esiste appena fuori dalla porta di casa. A... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Dai banchi ai superyacht: la nautica in cattedra Start-up e superyacht. Carrara protagonista della nautica italianaDopo 23 anni Seatec, l’unica rassegna in Italia dedicata alle aziende che operano nella fornitura della cantieristica navale e da diporto, si evolve... Nautica, Aaron Thomas vince la Superyacht Chef Competition allo Yacht Club de MonacoAaron Thomas è il vincitore della settima edizione della Superyacht Chef Competition.