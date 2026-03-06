start up e superyacht carrara protagonista della nautica italiana

A Carrara si svolge una manifestazione dedicata alla nautica italiana, con particolare attenzione alle start-up e ai superyacht. La rassegna, arrivata alla sua ventitreesima edizione, si concentra sulle aziende che forniscono servizi e prodotti per il settore nautico. L’evento si tiene nella città toscana, attirando professionisti e operatori del settore da tutto il paese. La manifestazione si svolge in un contesto di consolidata tradizione nautica.

Dopo 23 anni Seatec, l’unica rassegna in Italia dedicata alle aziende che operano nella fornitura della cantieristica navale e da diporto, si evolve e imbocca una nuova rotta nel contesto dell’ormai consolidata Tuscany Yachting Week che si svolge da tre anni in Versilia, cuore pulsante della cantieristica da diporto di alta gamma, in congiunzione con YARE, l’appuntamento internazionale dedicato al refit e all’after sales del comparto superyacht, diventando Seatechnology, manifestazione olistica del comparto. L’evento in programma dal 12 e 13 marzo a Carrara è un punto di partenza e di connessione per aziende, professionisti e operatori che lavorano nei diversi segmenti della filiera nautica. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

