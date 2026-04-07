Bonelli a Meloni | Sua politica energetica disastrosa costruire sovranità energetica con rinnovabili – Il video

Il 7 aprile 2026, un videomessaggio di un esponente di un partito di opposizione è stato diffuso online. Nel messaggio, l'intervento critica la politica energetica del governo in carica, definendola disastrosa. Si afferma inoltre che per raggiungere la sovranità energetica è necessario puntare sulle energie rinnovabili. La voce di Bonelli si rivolge direttamente alla premier, senza ulteriori dettagli sui contenuti del discorso.

(Agenzia Vista) Roma, 7 aprile 2026 Il videomessaggio di Angello Bonelli di Avs. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev Lady Viminale Claudia Conte e il ristorante di famiglia di cui è azionista a due passi dal Papa. Ecco chi si è seduto lì e come l’ha sfruttato per le sue pr «Claudia Conte? L’ho assunta io in Rai», parla l’ex direttore di Radio1 e compagno di scuola di Piantedosi: «La sua storia? Perché è molto strana» Tajani batte Renzi e Calenda nei portafogli vip. Dal patron di Acqua Lete all’ex presidente Confindustria Antonio D’Amato ecco chi si è svenato per lui Il Fatto, Claudia Conte e la lettera anonima alla moglie del politico Pd: «Un’attricetta di paese, si fa aiutare dai vecchi» 🔗 Leggi su Open.online

Bonelli attacca Meloni: “Un disastro la sua politica energetica, le bollette italiane le più care d’Europa”“La politica energetica di Giorgia Meloni è un disastro, in 4 anni ha speso 40 miliardi di euro di soldi pubblici per contenere il prezzo...

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Temi più discussi: Bonelli: Un errore dietro l’altro. Quello di Meloni è un viaggio della disperazione; Bonelli attacca Meloni: Un disastro la sua politica energetica, le bollette italiane le più care d’Europa; Bonelli: Meloni non faccia riunioni carbonare se vuole elezioni venga in Parlamento. Costruiamo l’alternativa con una grande consultazione programmatica popolare; Lui si blinda al Viminale. Ma il caso Piantedosi è una mina vagante per Meloni.

Bonelli: «Meloni in Golfo è viaggio della disperazione»ROMA «Un viaggio della disperazione politica». Angelo Bonelli, in un’intervista a La Repubblica, si sofferma sulla missione della presidente del Consiglio Giorgia Meloni nel Golfo Persico. «Il viaggio ... corrieredellacalabria.it

ENERGIA, BONELLI: STRATEGIA FALLIMENTARE, MELONI CONDANNA ITALIA A POVERTÀ E RECESSIONERoma, 6 apr - La presidente Meloni continua nella sua fallimentare strategia energetica basata sulla dipendenza dal gas, che sta portando l’Italia verso povertà e recessione. Nemmeno la guerra fa cap ... 9colonne.it

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Ilaria Salis al corteo No Kings a Roma insieme a Bonelli e Fratoianni x.com