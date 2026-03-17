La Digos di Roma sta portando avanti un’indagine che coinvolge circa 20 persone legate a un collettivo studentesco di Padova, in relazione a foto bruciate di Meloni e Nordio. L’attenzione degli investigatori si concentra sul ruolo di alcuni attivisti veneti, mentre si avvicina il momento in cui verranno formalizzate le accuse e presentata la denuncia contro una studentessa padovana.

PADOVA - È questione di ore e poi la Digos di Roma metterà nero su bianco le accuse – e quindi la denuncia – contro la studentessa padovana, membro del Collettivo Autorganizzato Universitario, che sabato ha bruciato la foto della premier Giorgia Meloni e del ministro della Giustizia, Carlo Nordio, durante una manifestazione in favore del “no” al referendum sulla giustizia del 22 e 23 marzo. La studentessa padovana è nota alla Digos e alla Questura della città del Santo perché si era già fatta notare durante alcuni sit-in del collettivo, senza però mai arrivare a gesti estremi come avvenuto sabato. E intanto l’indagine della polizia romana si allarga: tutti e venti i manifestanti arrivati da Padova sono stati fotografati dalla Digos e ora le loro posizioni saranno vagliate in base al loro comportamento nel corteo. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Foto bruciate di Meloni e Nordio, l'indagine si allarga: in 20 nel mirino. Al vaglio il ruolo di altri attivisti veneti

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