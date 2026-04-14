La procura di Pesaro ha avviato un’indagine che riguarda anche il tour del libro nel 2023-24, coinvolgendo Matteo Ricci, già sotto inchiesta per altri reati. Recentemente, si è aggiunta un’ulteriore accusa di peculato, portando a due il numero di indagati nel procedimento. La vicenda si focalizza su presunti illeciti legati agli affidamenti e alle attività connesse al tour.

PESARO Caso affidi, l’inchiesta di Pesaro assesta un’altra picconata con una nuova accusa che inguaia Matteo Ricci. All’ex sindaco e oggi europarlamentare dem viene contestato il peculato, ipotesi di reato che si aggiunge alla corruzione per cui l’estate scorsa il suo nome era già stato inserito nella lista degli indagati. Lista che nel frattempo si allunga arrivando a 27 nomi. In questo capitolo aggiuntivo gli altri due nuovi indagati sono il fedelissimo di Ricci Marcello Ciamaglia, potente ex capo ufficio stampa oggi in pensione, e la dirigente del Comune di Pesaro Paola Nonni. A Ciamaglia e Nonni sono contestati i reati in concorso di peculato e falso.🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - Affidi, altri guai per Matteo Ricci: è indagato anche per peculato. Nel mirino della procura il tour del suo libro nel 2023-24. Altri due indagati

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